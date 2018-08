Berlin-Mitte: Mindestens tausend Internetanschlüsse gestört

Berlin. In Berlin-Mitte sind seit Dienstag mindestens tausend Internet- und Telefonanschlüsse gestört. Bei Bauarbeiten an der Torstraße sei eine Kabelkanalanlage stark beschädigt worden, teilte eine Sprecherin der Deutschen Telekom am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Das Ende der Störung sei bislang nicht absehbar. Es werde "mit Hochdruck" an der Behebung der Schäden gearbeitet. "Aktuell werden die Fehlerstellen lokalisiert", sagte die Sprecherin. Danach müssten Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Wie viele Anschlüsse genau von der Störung betroffen sind, wollte die Telekom auf Nachfrage nicht beantworten.

( dpa )