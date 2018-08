Praxis-Check: Das beste Verkehrsmittel in den Urlaub

Berlin. Ferienzeit heißt Urlaubszeit. Doch wie kommt man in den Urlaub? Lieber mit der Bahn oder besser per Flugzeug? Morgenpost-Redakteurin Nina Kugler macht den Praxis-Check. Zwei Billiganbieter – Eurowings und Flixtrain –, einmal Heimat und zurück. Hin geht es mit Flixtrain, günstiger Konkurrent der Deutschen Bahn (DB), der auf der Strecke seit April täglich je zweimal hin- und zurückfährt. Nach Berlin zurück fliegt die Autorin mit Germanwings-Nachfolger Eurowings. Dieser fliegt bis zu 14-mal täglich von Stuttgart nach Berlin und zurück. Kriterien sind Zeit, Preis, Umweltverträglichkeit und Service.

Die Zeit

Eine wichtige Frage bei der Urlaubsplanung lautet: Wie lange brauche ich für An- und Abreise. Ich fahre für ein paar Tage zur Familie ins Schwabenland. Der grasgrüne Flixtrain startet um 14.28 Uhr in Berlin-Lichtenberg und braucht laut Fahrplan sieben Stunden und eine Minute bis Stuttgart Hauptbahnhof. Mein Glück: Der Zug hält an fünf Berliner Bahnhöfen. Als Neuköllnerin kann ich am Ostkreuz einsteigen. Fahrzeit mit der S-Bahn: Sieben Minuten.

Die böse Überraschung folgt aber auf dem Fuße. Mein Zug hat Verspätung. Dabei rühmt sich Flixtrain damit, pünktlicher zu sein als die DB. Geplante Abfahrt vom Ostkreuz: 14.38 Uhr. Tatsächliche Abfahrt: 30 Minuten später. Informiert werde ich 20 Minuten vor dem geplanten Start per SMS: 15 Minuten Verspätung. 15 Minuten später die zweite SMS: „Ihr Flixbus wird um 14.38 am Ostkreuz abfahren. Bitte ignorieren Sie alle vorherigen Nachrichten.“ Kurze Verwirrung bei mir. Was bleibt, sind 30 Minuten Verspätung – und unnütze Kurznachrichten von Flixtrain. Die Verspätung holen wir auch nicht mehr rein. Immerhin lebt meine Familie in der Stuttgarter Innenstadt, ich brauche fünf Minuten per Bus. Die komplette Fahrzeit summiert sich auf sieben Stunden, 43 Minuten.

Beim Rückflug ergeht es mir zuerst nicht besser. Mehrere Stunden vor Abflug erreicht mich eine Mail: Eine Stunde Verspätung, statt um 20.45 sollen wir erst um 21.45 abheben. Flugzeit: Eine Stunde 15 Minuten bis Tegel. Da ich einen Koffer aufgebe, bin ich vorsichtshalber eineinhalb Stunden vor Abflug am Stuttgarter Flughafen. Von meinen Eltern bis hierher habe ich mit Bus und S-Bahn 45 Minuten gebraucht. Kaum am Airport, werden die Eurowings-Fluggäste auch schon ausgerufen: Sie sollen sich am Info-Schalter in der Check-in-Halle einfinden. Gleich mehrere Flüge wurden gestrichen. Meiner ist zwar nicht darunter, dennoch reihe ich mich ein in die Schlange der unzufriedenen Fluggäste. Und habe Glück: Ohne zu murren oder nachzufragen, bucht mich das Eurowings-Bodenpersonal auf einen früheren Flug nach Berlin um. Nun fliege ich um 19.50 Uhr und lande – statt um 22 beziehungsweise mit Verspätung 23 Uhr – bereits um 21 Uhr in Tegel. 41 Minuten später bin ich dank Flughafenbus und Ringbahn zurück in Neukölln. Reisezeit insgesamt: vier Stunden.

Die erste Runde geht klar an Eurowings. Nicht nur, weil das Flugzeug so oder so deutlich schneller ist als der Zug. Ich bin sogar noch früher zu Hause gewesen als geplant.

Der Preis

Flixtrain wirbt mit Tickets ab 9,99 Euro – unschlagbar. Ich buche drei Wochen vor meiner Fahrt. Und zahle dennoch 39 Euro. Günstigere Fahrkarten gibt es nicht an dem Tag. Oder an dem davor oder danach. Im Preis inbegriffen sind ein Handgepäckstück sowie ein Reisegepäckstück. Und 39 Euro für rund 770 Kilometer empfinde ich als fairen Preis. Eurowings fliegt in etwa der gleichen Preisklasse, sogar noch etwas günstiger: 30 Euro. Auch den Flug habe ich drei Wochen vor der Reise gebucht. Hinzu kommen hier allerdings noch 14,99 Euro Zuschlag auf den Koffer. Insgesamt komme ich also auf knapp 45 Euro.

Die zweite Runde geht an Flixtrain: Mit gutem Gewissen günstig quer durch die Republik fahren, das überzeugt mich.

Die Umwelt

Laut Verkehrsclub Deutschland (VCD) ist „ein Vergleich einzelner Züge oder Anbieter aufgrund der Datenlage nicht möglich“. Ob ein ICE oder ein alter IC, wie Flixtrain sie hat: „Die Unterschiede sind im Vergleich zu einem Flugzeug aber marginal“, sagt Philipp Kosok, verkehrspolitischer Referent für Bahn und ÖPNV beim VCD. Der Unterschied zwischen Zug und Flugzeug ist beachtlich. Laut der Webseite ecopassenger.hafas.de, auf der man individuell seinen grünen Fußabdruck testen kann, verbrauche ich per Zug 19,6 Kilogramm Kohlendioxid (CO2), mit dem Flugzeug 152,9 Kilogramm – 7,6-mal so viel. Diese Runde geht damit eindeutig an den Zug. Das sehen übrigens viele Reisende so. Denn während 2017 rund 33,3 Millionen Passagieren an den beiden Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld abgefertigt wurden, reisten 416 Millionen in Berlin im DB-Fernverkehr.

Der Service

30 Minuten Verspätung inklusive SMS-Chaos und Fehlinfos: Das macht nicht gerade Lust auf Flixtrain. Aber als der Zug endlich kommt, sind die Schaffner sehr hilfsbereit. Per Durchsage weisen sie darauf hin, dass Tickets der DB im Flixtrain keine Gültigkeit haben und erklären das auch jedem Reisenden, der nicht auf diese Ansage geachtet hat. Das sind an jeder Station immer wieder mehrere. Trotzdem bleiben die Flixtrain-Mitarbeiter geduldig und freundlich. Und weisen darauf hin, dass man im Zug noch Fahrkarten kaufen kann.

In meinem Sechser-Abteil sind die breiten roten Sessel zwar etwas durchgesessen, aber bequem. Den Koffer habe ich auf der Ablage über mir verstaut. Ich wähle mein Smartphone problemlos in das kostenfreie Wlan ein. Die Verbindung reicht zwar nicht für einen Film oder eine Serie und bricht über Land immer wieder zusammen. Aber ich schaffe es dennoch, Musik herunterzuladen. Als mich ein kleiner Hunger überkommt, schlendere ich zum Zugkiosk. Hier gibt es Kaffee für 2,30 Euro, Sandwiches kosten 3,80 Euro, ebenso wie warme Bio-Wienerwürstchen mit Brot. Insgesamt ist die Speisekarte recht groß und hat viel Bio-Ware im Angebot.

Das Kinderabteil ist sehr großzügig. Einige Sessel wurden rausgenommen, sodass auf dem Zugboden Platz für Puzzle oder Holzklötzchen ist. Spiele stellt Flixtrain zur Verfügung. Auf meinem weiteren Rundgang habe ich dann sogar noch einen richtigen Flashback: Einige Zugfenster lassen sich ganz aufschieben – wie ich es noch von Zugreisen aus meiner Kindheit kenne. Heutzutage lassen sie sich im IC im besten Fall noch einen Spalt breit aufklappen, in ICE hat man gar keine Chance mehr auf frische Luft. Ich lege meine Ellenbogen auf den Fensterrahmen und strecke meinen Kopf in den Fahrtwind – Nostalgie pur.

Eurowings hat hingegen schon bevor wir abheben einen Stein im Brett bei mir: Die unkomplizierte Umbuchung meines verspäteten Flugs begeistert mich. Ich kann trotzdem noch problemlos meinen Koffer aufgeben. Zwar habe ich die leise Befürchtung, dass mein Gepäck trotzdem noch auf meinen ursprünglichen Flug gebucht worden sein könnte. Aber ich liege falsch: Mein Koffer kommt pünktlich mit demselben Flugzeug wie ich in Tegel an. Jedoch hat nicht jeder Passagier genauso viel Glück, wie ich noch am Gate in Stuttgart feststellen muss. Denn wer nicht seinen verspäteten Flug beim Bodenpersonal in der Check-in-Halle umgebucht hat, der hat am Boarding-Schalter keine Möglichkeit mehr, den Flug zu wechseln. Das Personal hier gehört nicht zu Eurowings und hat keinen Zugang zu den Passagierdaten.

Dementsprechend leer ist dann auch das Flugzeug. Einmal höflich beim Steward nachgefragt, darf ich sogar meinen Platz wechseln. Ich setzte mich in die sogenannte More Comfort Zone mit extra viel Beinfreiheit. So lässt es sich entspannt reisen – und der Flug vergeht wie im – genau – Flug. Ich bekomme hier sogar noch einen Snack und Getränk gratis. Sandwiches würden sonst 4,90 Euro kosten, Mineralwasser 3 Euro und Kaffee 2,50 Euro. Auch das Wlan gibt es nicht umsonst: Das würde 6,90 Euro kosten.

Diese Runde endet unentschieden. Denn sowohl Flixtrain als auch Eurowings können Service.

Das Fazit

Der Sieger nach Punkten heißt Flixtrain. Guter Preis, guter Service, gutes Umweltbewusstsein. Trotzdem: Will man nur mal für ein Wochenendtrip von Berlin nach Stuttgart und wieder zurück reisen, sind sieben Stunden Zugfahrt einfach zu lang. Für mich selbst beschließe ich deshalb: Bei längeren Urlauben werde ich Zug fahren, bei kurzen Trips wird mich das Flugzeug hin- und zurückbringen.

