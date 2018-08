Wie Schäferhund „Teufel“ am Ostkreuz für Ruhe sorgen soll

Eröffnung S-Bahnwache am Bahnhof Ostkreuz am 15.08.2018 in Berlin

Berlin. Der Star des Tages liegt ganz ruhig am Boden. Sein Blick ist allerdings wachsam, seine Ohren sind auf Empfang gestellt. Ein Wort seines Herrchens würde genügen und „Teufel“ würde aufspringen und arbeitsbereit sein.

„Teufel“, das ist der Name eines drei Jahre alten deutschen Schäferhundes. Sein „Herrchen“, das ist Sven Montwill, ein Mitarbeiter der Bahntochter DB Sicherheit. Ihr gemeinsamer Arbeitsplatz ist ab sofort der Bahnhof Ostkreuz. Gemeinsam werden sie dort auf Streife gehen, um das Sicherheitsgefühl der mehr als 200.000 Fahrgäste zu verbessern, die an dem wichtigen Verkehrsknoten im Berliner Alltag jeden tag ein-, aus oder umsteigen.

Am Mittwoch hat die S-Bahn Berlin GmbH an dem Ringbahnsteig des Bahnhofs Ostkreuz ihre nunmehr dritte S-Bahnwache in Berlin offiziell eröffnet. Zuvor wurden solche Stützpunkte bereits an den Bahnhöfen Gesundbrunnen und Friedrichstraße eingerichtet. Weitere sind in Westkreuz und Schöneberg geplant. Anders als bei den nur zeitweise vor Ort präsenten mobilen Streifen sind die Wachen Tag und Nacht mit Sicherheitspersonal besetzt. Mindestens zwei Mitarbeiter sind laut Jörk Pruss, Sicherheitschef der Berliner S-Bahn, pro Schicht vor Ort.

Innensenator Geisel: Objektiv ist der Nahverkehr sicher

Die S-Bahnwachen sind Teil eines neuen Sicherheitskonzepts, das der Berliner Senat mit dem neuen Verkehrsvertrag im vergangenen Jahr mit der Bahntochter vereinbart hat. Rund 2,5 Millionen Euro stellt das Land dafür pro Jahr bereit. „Objektiv gesehen ist der öffentliche Nahverkehr in Berlin sehr sicher“, betonte Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Mittwoch bei der Eröffnung der Wache in Ostkreuz. Allerdings würden einzelne, zum Teil schwere Gewaltvorfälle in den Zügen und auch an den Bahnhöfen zu einer Verunsicherung bei einem Teil der Fahrgästen beitragen.

„Unser Mittel dagegen ist: Präsenz zeigen, damit sich alle Berliner in den öffentlichen Verkehrsmitteln wohlfühlen und diese auch nutzen“, sagte Geisel. Die insgesamt fünf geplanten S-Bahnwachen würden sich dabei gut in das vom Senat verfolgte Konzept einfügen. Geisel verwies auf die gemeinsamen Streifen von BVG-Sicherheitsleuten und den Berliner Polizisten, die seit dem Februar 2017 wieder im Einsatz sind. Am Alexanderplatz, einem weiteren Verkehrsknoten in Berlin, wurde eine Kombiwache eingerichtet, in der Beamte der Landespolizei und der Bundespolizei mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes Mitte gemeinsam präsent sind. „Das funktioniert sehr gut“, betonte Geisel.

Sicherheitskräfte müssen 150 mal am Tag eingreifen

Im Januar hatte die S-Bahn die erste Wachen am Bahnhof Gesundbrunnen, einem weiteren Verkehrsknoten in der Stadt eröffnet. S-Bahnchef Peter Buchner zieht nach den ersten 200 Einsatztagen eine positive Bilanz. „Unser Konzept geht voll auf“, sagte er am Mittwoch. Seit Jahresbeginn gebe es im Schnitt rund 150 Anlässe pro Tag, bei denen die Sicherheitskräfte eingreifen mussten. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen allerdings nicht – wie von vielleicht von manchem S-Bahnutzer erwartet – gewaltsame Auseinandersetzungen.

Ganz oben auf der Deliktliste steht demnach das unerlaubte Rauchen auf den Bahnsteigen, es folgt das Stoppen von Fahrgästen, die mit dem Fahrrad über den Bahnsteig fahren statt wie vorgeschrieben diese zu schieben. Während Letzteres mit einer Mahnung geahndet wird, droht dem Raucher ein Bußgeld von 15 Euro. Bereits 1500-mal sei ein solches seit Jahresbeginn verhängt worden, so Buchner. Die Einnahmen fließen dabei nicht etwa in die Kasse der S-Bahn, sondern werden zur Unterstützung der Arbeit der Bahnhofsmissionen genutzt, so Buchner.

S-Bahn zog Personal ab, um zu sparen

Die Bahnhofswache am Ostkreuz zog in die alte Bahnhofsaufsicht ein. Wie in fast jedem Berliner S-Bahnhof saßen dort früher die Zugabfertiger. Um Geld zu sparen, hatte die S-Bahn das Personal aber bis auf 20 Stammaufsichten überall abgezogen. In den vergangenen Jahren wurden nach vielen Beschwerden von Fahrgästen über Gewaltvorfälle und das Gefühl von Angst und Unsicherheit wieder mehr Streifengänge von Polizisten und Wachleuten in Bahnhöfen eingeführt.

Auch der Einsatz von Schutzhunden habe sich bewährt, so S-Bahn-Sicherheitschef Pruss. Allein deren Anwesenheit trage zur Deeskalation bei. Dies habe sich erst am Wochenende gezeigt, als sich eine Gruppe angetrunkener Jugendlicher am Ostkreuz eine Streife erst verbal, dann auch handgreiflich attackierte. „Als die mit dem Schutzhund zurückkam, war Ruhe“, so Pruss. Aktuell hat die S-Bahn fünf Schutzhunde, deren Zahl soll bis Ende 2019 auf 30 steigen. Allerdings sei es schwer, geeignete Tiere zu bekommen. Bewerbungen von Sicherheitsmitarbeitern für eine Ausbildung zum Hundeführer, die mit der Zusatzqualifikation nicht nur ein neues Familienmitglied, sondern auch eine finanzielle Zulage erhalten, gebe es dagegen reichlich.

Mehr zum Thema:

Neue Wache im Bahnhof Ostkreuz für mehr Sicherheit

S-Bahn-Manager stellen sich der Wut der Fahrgäste

Aktion Zeitgewinn: S-Bahn öffnet alle Türen gleichzeitig