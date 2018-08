Mutmaßliche Räuber mit Überwachungsvideo identifiziert

Berlin. Mithilfe von Bildern einer Überwachungskamera hat die Berliner Polizei zwei mutmaßliche Straßenbahnräuber identifiziert. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilte, konnten die beiden Tatverdächtigen mithilfe "zahlreicher detaillierter" Hinweise namhaft gemacht werden. Weitere Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin. Die beiden Männer sollen Polizeiangaben zufolge am 15. April in Berlin-Hellersdorf einem 26-Jährigen im einem Zug der Straßenbahnlinie 6 sein Handy gestohlen und ihm ins Gesicht geschlagen haben. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen.

( dpa )