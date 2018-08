Polizei sucht mit Überwachungsvideo nach U-Bahn-Schlägern

Berlin. Nach einer Attacke auf zwei Fahrgäste in der U-Bahn hat die Polizei eine öffentliche Fahndung nach den mutmaßlichen Angreifern gestartet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Angriff am 15. Oktober gegen 6.20 Uhr am Bahnhof Alexanderplatz. Die 19-jährige Frau und der 25-jährige Mann sollen demnach in einem Zug der U-Bahnlinie 2 geschlagen und getreten worden sein. Die Angegriffenen trugen laut Polizei Verletzungen am Kopf davon. Bei den Gesuchten soll es sich um zwei Männer und zwei Frauen im Alter von 16 bis 23 Jahren handeln. Auf ihrer Internetseite haben die Beamten Bilder eines Überwachungsvideos veröffentlicht, das den Übergriff zeigt.

( dpa )