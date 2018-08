Ausschuss: Stadion-Neubau der Hertha noch nicht klar

Berlin. Nach der Absage von Sportsenator Andreas Geisel (SPD) das Berliner Olympiastadion zur reinen Fußballarena umzubauen, ist der Weg für einen Neubau nebenan noch lange nicht frei. "Da sind noch viele Gespräche nötig und viele Fragen zu klären", sagte die Vorsitzende des Sportausschusses im Abgeordnetenhaus, Karin Halsch (SPD), am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. So seien die Konditionen für die Verpachtung des landeseigenen Grundstücks an den bauwilligen Bundesligisten Hertha BSC offen. Ungeklärt seien auch Fragen des Lärmschutzes.

Der Mietvertrag für das Olympiastadion läuft 2025 aus. Hertha möchte ein kleineres reines Fußballstadion für 55 000 Zuschauer im Olympiapark bauen. Eine zunächst diskutierte, vom Senat selbst vorgeschlagene zweite Variante - der Umbau des Olympiastadions - hatte Geisel am Dienstag nicht zuletzt mit Blick auf die Kosten verworfen. Er halte das "für ausgeschlossen", sagte er dem RBB.

( dpa )