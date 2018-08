Riesiger Steuerbetrug: Sieben Jahre Haft für Täter

Berlin. Im Kampf gegen Steuerhinterzieher hat die Berliner Staatsanwaltschaft einen Erfolg erzielt. Zusammen mit Steuerfahndern deckten sie das "größte bislang bekanntgewordene Umsatzsteuerkartell auf", teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Der 47-Jährige Senad W. wurde bereits am Dienstag vom Landgericht Berlin wegen Steuerhinterziehung verurteilt. Er gilt als Hauptverantwortlicher des Kartells in Deutschland und soll zwischen 2010 und 2014 Steuern in Höhe von 68,2 Millionen Euro hinterzogen haben. Er wurde dafür zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt.

Vermögen in Höhe von 25 Millionen Euro eingezogen

Insgesamt betrifft der Ermittlungskomplex 50 beschuldigte Personen und über 50 beteiligte Unternehmen. Der Verdacht: Mindestens 100.000 Tonnen Kupfer sollen von Serbien nach Deutschland gebracht worden sein. Durch Scheinfirmen und das Verwenden von Scheinrechnungen wurde das Kupfer an Industriefirmen verkauft. Dadurch wurden wohl Umsatzsteuern in Höhe von mehreren 100 Millionen Euro hinterzogen.

Allein durch das Verfahren gegen Senad W. konnte die Staatsanwaltschaft Vermögen in Höhe 25 Millionen Euro einziehen. Weitere Strafverfahren laufen noch, die das gleiche Kartell betreffen. Das Urteil ist, laut der Mitteilung der Staatsanwaltschaft, noch nicht rechtskräftig.

Mehr zum Thema:

Diesel-Mafia betrügt um Millionen

Finanzämter prüfen Steuerhinterziehung bei Airbnb-Vermietern

Polizei und Zoll jagen betrügerische Taxifahrer

( jub )