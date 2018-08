Künstler-Duo Dellbrügge & de Moll

Berlin. Das Berliner Künstlerduo Christiane Dellbrügge & Ralf de Moll wird das Foyer im Erdgeschoss des Humboldt Forums künstlerisch gestalten. Die beiden gewannen einen ersten Preis beim Kunst-am-Bau-Wettbewerb für das rekonstruierte Berliner Schloss, die Jury empfahl ihre Arbeit "Die Architekten" einstimmig zur Realisierung, wie die verantwortliche Stiftung am Mittwoch mitteilte.

Danach wird sich ein Schriftband um den kubischen Raum ziehen, hinter dem sich die Vornamen der im Laufe der Jahrhunderte am Schloss beteiligten Baumeister verbergen. In einem zweiten Wettbewerb für das Foyer im Obergeschoss setzte sich Stefan Sous aus Düsseldorf mit seiner Wandinstallation "Zeitmaschine" durch.

Das neue Museumsquartier Humboldt Forum soll im kommenden Jahr im Schloss öffnen. Die Wettbewerbsergebnisse für die Kunst am Bau würden in Kürze in einer Ausstellung vorgestellt, hieß es.

( dpa )