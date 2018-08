Kriminalität Illegales Autorennen endete an Straßenbahngleisen

Berlin. Straßenbahngleise haben in Berlin-Mitte ein illegales Autorennen gestoppt. Nach Angaben der Polizei beobachteten Beamte in der Nacht zu Mittwoch am Hackeschen Markt zwei Fahrzeuge mit zu hoher Geschwindigkeit und quietschenden Reifen. Die Verfolgungsjagd endete auf der Kreuzung Dircksenstraße/Karl-Liebknecht-Straße. Dort überfuhr ein 27 Jahre alter Fahrer die Mittelinsel, kam aber auf den Straßenbahnschienen nicht weiter. Ihm wurden Führerschein und Auto abgenommen. Der zweite Raser entkam mit seinem Wagen.

( dpa )