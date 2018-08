BR Volleys holen französischen Mittelblocker Le Goff zurück

Nicolas Le Goff in Aktion.

Berlin. Rückkehrer Nicolas Le Goff komplettiert den Kader von Volleyball-Bundesligist BR Volleys für die kommende Saison. Nach zwei Jahren in der Türkei und Italien kommt der französische Mittelblocker zurück zum deutschen Meister aus Berlin. Das teilten die Volleys am Mittwoch mit. Er habe ein "sehr positiv" verlaufenes Gespräch mit dem neuen Coach Cedric Enard geführt, sagte der 26-Jährige. "Er wollte mich gern zurück nach Berlin holen und ich habe mich natürlich an die unglaubliche Saison 15/16 erinnert", sagte Le Goff. Zuvor hatte die "Berliner Zeitung" (Mittwoch) über den Transfer berichtet.

Le Goff hatte mit den Volleys vor zwei Jahren das Triple aus deutscher Meisterschaft, dem nationalem Pokal und dem CEV-Cup geholt. Nach seinem Wechsel hatte er mit Verletzungen zu kämpfen, holte zuletzt aber mit Frankreich Silber in der Nations League. "Wir hatten zahlreiche Bewerbungen für diese Position, letztlich haben wir uns für Nicolas entschieden, weil wir bei ihm wissen, woran wir sind", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand. "Für mich ist Nicolas einer der renommiertesten Mittelblocker in Europa."

Enard als Co-Trainer der Auswahl und Nationalspieler Le Goff werden mit Frankreich an der WM in Italien und Bulgarien vom 9. bis 30. September teilnehmen.

( dpa )