Mehr Sicherheit in S-Bahnen: Neue Wache im Bahnhof Ostkreuz

Berlin. Die Berliner S-Bahn hat die zweite von insgesamt fünf neuen Wachen für ihre Sicherheitsleute in Betrieb genommen. Am Mittwoch bezogen die Wachleute die neuen Räume im großen Umsteigebahnhof Ostkreuz. Am Mittag wollten S-Bahnchef Peter Buchner und Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) die neue Wache auf der oberen Ebene des Bahnhofs der Öffentlichkeit vorstellen. Anfang des Jahres hatte die S-Bahn angekündigt, in fünf großen Bahnhöfen ständige Wachen für das Sicherheitspersonal einzurichten, um dessen Präsenz zu erhöhen. Immer wieder kommt es besonders in den Nächten am Wochenende zu Belästigungen, Diebstählen, Angriffen und Schlägereien in den S-Bahnen und Bahnhöfen.

( dpa )