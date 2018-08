Beim Sprühen erwischt - Polizei nimmt 20-Jährigen fest

An der Torstraße haben Polizisten einen Sprayer erwischt, der sich gerade an einer Wand zu schaffen machte.

Berlin. Ein 20 Jahre alter mutmaßlicher Graffitisprayer ist in Berlin-Mitte auf frischer Tat ertappt worden. Der junge Mann habe in der Nacht zu Mittwoch ein Wohnhaus an der Torstraße mit einem circa acht Meter langen Schriftzug beschmiert, teilte die Polizei mit.

Nachdem der 20-Jährige bemerkte, dass er beobachtet wurde, ergriff er auf einem gestohlenen Fahrrad die Flucht. Die Polizei konnte ihn nahe dem Volkspark am Weinberg festnehmen. Ein Beutel mit Sprühdosen sowie das Rad wurden sichergestellt.

( dpa )