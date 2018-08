Hitzesommer: Warnung vor herabfallenden Ästen

Berlin/Neuruppin. Wegen der lang anhaltenden Hitze hat die Berliner Umweltverwaltung vor herabfallenden Ästen gewarnt. "Man sollte aufmerksam in der Stadt unterwegs sein und damit rechnen, dass ein Ast vom Baum fallen kann", sagte Referent Derk Ehlert der Deutschen Presse-Agentur. Vor allem an heißen Tagen kann es bei augenscheinlich gesunden Bäumen zu so genannten Grünastbrüchen kommen, die niemand vorhersehen kann. Hitze kann die Elastizität von Holzfasern mindern und dafür sorgen, dass ein Ast nachgibt. Besonders gefährdet sind Weichholzarten wie Pappeln und waagerecht stehende Äste.

Im Tempelgarten von Neuruppin (Ostprignitz-Ruppin) hat kürzlich eine Eiche einen neun Meter langen und 300 bis 400 Kilogramm schweren Ast abgeworfen. Verletzt wurde dabei niemand. In Berlin, mit rund 440 000 Straßenbäumen eine der grünsten Metropolen Europas, sei aber trotz der Hitzewelle in diesem Sommer bislang kein deutlicher Anstieg von Astbrüchen bekannt geworden.

( dpa )