Berlin-Touristen suchen immer häufiger das Flair der Kieze

Der Kiez in Friedrichshain-Kreuzbergan der Warschauer Strasse lockt viele Touristen an

Berlin. Brandenburger Tor, Fernsehturm und Checkpoint Charlie: Für den klassischen Touristen sind das nach wie vor die wichtigsten Attraktionen Berlins. Zumindest, wenn er die Hauptstadt zum ersten Mal besucht. Bei Gästen, die zum zweiten oder dritten Mal herkommen, sieht es anders aus. Sie wollen immer häufiger das „echte“ Leben der Berliner kennenlernen, in den Kiezen, in den lokalen Restaurants, bestenfalls in einer Ferienwohnung Tür an Tür mit den Einheimischen.

Zu diesem Schluss kommt der Chef der städtischen Tourismus-Agentur Visit Berlin, Burkhard Kieker. „Unser Reiseverhalten hat sich stark verändert“, sagt er. „Früher ging es darum, sich andernorts zu erholen. Heute erleben wir das Phänomen des ,New Urban Tourism‘. Das heißt, die Besucher wollen so leben wie wir.“ Die Folge: In ihrem Alltag begegnen sich Berlin-Bewohner und Berlin-Besucher schon jetzt immer häufiger. „Der Tourist sitzt nicht mehr nur im Bus der üblichen Stadtrundfahrten – er taucht auch in der eigenen Stammkneipe auf“, berichtet Tourismuschef Kieker.

Deutlich wird das auch an einer Umfrage unter deutschen Touristen (siehe Grafik): Gefragt nach den Hauptgründen für eine Reise, gaben die meisten Besucher zwar an, dass sie wegen der Sehenswürdigkeiten kämen. Immerhin jeder vierte Befragte sagte, er käme wegen der Atmosphäre und des Flairs. „Das wird zunehmen“, so Kieker.

Die negativen Folgen des Trends bekommen einige Bezirke schon jetzt zu spüren. Besonders in Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gibt es schon länger nicht nur Klagen über lauten Party-Tourismus, sondern auch über die zunehmende Zahl an Ferienwohnungen, die das Angebot auf dem ohnehin angespannten Wohnungsmarkt verknappen. Die Außenbezirke liegen dagegen weiterhin außerhalb des Touristen-Radars, ihnen will der rot-rot-grüne Senat mittels eines neuen Tourismus-Konzepts zu mehr Besuchern verhelfen.

„In Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg gibt es Probleme, das ist bekannt“, sagt Kieker. „Bei den anderen zehn Bezirken und auch von deren Einwohnern wissen wir, dass sie gern mehr Touristen bei sich haben wollen.“ Gerade in den Randbezirken freuten sich viele Berliner, wenn auch einmal internationale Besucher zu ihnen kämen. „Am liebsten würden die Bezirke die Hinweisschilder in der Innenstadt umdrehen, sodass sie auf Spandau oder Köpenick zeigten“, so Kieker.

Der Senat gibt in den in den Jahren 2018 und 2019 jeweils 3,5 Millionen Euro zur Förderung touristischer Projekte aus – viele davon in den Bezirken, um die Anziehungskraft auf Besucher zu erhöhen. Zudem werden sechs Bezirks-Tourismus-Beauftragte eingestellt.

