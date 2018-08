Air-Berlin-Pilot: „Pleite hat mich nicht mehr überrascht“

Mit David McCaleb endete gewissermaßen ein Kapitel deutscher Luftfahrtgeschichte. Ende Oktober des vergangenen Jahres war McCaleb der Pilot des letzten Air-Berlin-Fluges. Seit 27 Jahren flog der heute 61-Jährige für die Fluggesellschaft. Mit der Berliner Morgenpost sprach der Pilot über seine Vergangenheit bei Air Berlin, die Insolvenz und seinen neuen Arbeitgeber.

Herr McCaleb, Sie sind einer von 180 ehemaligen Air-Berlin-Piloten, die mittlerweile für Easyjet fliegen. Planen Sie ein Jahr nach der Air-Berlin-Insolvenz ein großes Treffen?

David McCaleb: Etwas Großes ist nicht geplant. Ich sehe aber ab und zu die früheren Air-Berlin-Kollegen vor und nach meinen Flügen. Im Moment machen wir einfach unsere Arbeit. Es gab allerdings ein Easyjet-Sommerfest mit allen Mitarbeitern. Da habe ich auch viele frühere Air-Berlin-Kollegen gesehen. Wenn die Leute mich nicht angelogen haben, sind alle sehr glücklich bei Easyjet.

Erinnern Sie sich noch, wie Sie vor einem Jahr von der Air-Berlin-Insolvenz erfahren haben?

Sehen Sie, Air Berlin ging es ja seit mindestens fünf Jahren nicht so gut. Die hohe Schuldenlast hat die Airline erdrückt. Viele Kollegen haben das gewusst und sich auch über die Möglichkeit einer Insolvenz Gedanken gemacht. Die Pleite an sich hat mich im August nicht mehr überrascht. Allerdings hat mich die Geschwindigkeit erstaunt, mit der dann das Ende von Air Berlin kam. Nach ein paar Monaten war schon alles vorbei. Viele Kollegen waren sehr traurig. Aber es musste weitergehen. Von Erinnerungen kann ich nicht überleben.

Sie haben Air Berlin gewissermaßen zu Grabe getragen als Kapitän des letzten Fluges. Wie war das für Sie?

Es war ein bittersüßes Erlebnis. Meine Crew war da. Das war eine schöne Sache. Bei der Landung in Berlin haben uns dann Tausende Menschen empfangen. Das werde ich niemals vergessen.

Was wird von Air Berlin bleiben?

Ich bin 27 Jahre lang für Air Berlin geflogen. Wenn ich zurückblicke, bleibt vor allem der Zusammenhalt unter den Kollegen. Wir werden uns immer in Erinnerung behalten. Ich gehe zum Beispiel jedes Jahr im Sommer auf Kanu-Tour. Auch einige Kollegen, die früher ebenfalls bei Air Berlin tätig waren, sind immer mit dabei. Auf dem Wasser und am Lagerfeuer tauschen wir uns dann über alte Geschichten aus. Aber auch bei

Easyjet sehe ich jetzt fast jeden Tag bekannte Gesichter. Mittlerweile gehören fast 400 Leute zu Easyjet, die früher bei Air Berlin waren. Die Kollegen wiederzusehen im Crewraum ist wirklich schön.

Wie war der Einstieg bei ihrem neuen Arbeitgeber?

Der Start bei einer neuen Firma ist für jeden Piloten nicht leicht. Man muss sich erstmal mit den neuen Prozessen vertraut machen. Das ist schon eine Herausforderung. Aber im Grunde genommen ist es die alte Arbeit.

Verdienen Sie weniger als bei Air Berlin?

Ich verdiene ein bisschen weniger. Aber die Lebensqualität ist gestiegen. Denn in meiner freien Zeit, habe ich auch wirklich frei. Das war bei Air Berlin nicht immer so, weil es fast immer Ausfälle gab und ich dann einspringen musste. Die Organisation bei Easyjet ist so gut. An meinen freien Tagen kann ich wirklich abschalten.

