Einbrecher entpuppen sich auch als Autodiebe

Berlin. Zwei Einbrecher müssen nach ihrer Festnahme in Berlin-Mariendorf auch mit Konsequenzen wegen eines mutmaßlich gestohlenen Autos rechnen. Die Männer wurden in der Nacht zum Dienstag in einem Sportcasino in der Rathausstraße gestellt, in das sie eingebrochen sein sollen, wie die Polizei mitteilte.

Während das Lokal von Polizisten umstellt war, versuchten sie offenbar, einen Autoschlüssel loszuwerden: Die Beamten fanden den Schlüssel jedoch im Knick der Toilettenschüssel und konnten ihn einem in der Nähe abgestellten Wagen zuordnen. Dieser war im Juli gestohlen worden.

Die Tatverdächtigen mussten aufgrund von Verletzungen behandelt werden, die sie sich vermutlich beim Einschlagen einer Scheibe zugezogen hatten. Die Polizei war durch einen Anruf von Nachbarn auf den Einbruch aufmerksam geworden.

