Kriminalität Überfall auf Backshop in Charlottenburg

Berlin. Bei einem Raubüberfall in Berlin-Charlottenburg haben zwei Männer am Dienstagmorgen die Kasse eines Backshops erbeutet. Gegen 3.00 Uhr betraten die Räuber das Geschäft auf dem Bahnsteig des S-Bahnhofs Jungfernheide. Während einer von ihnen einem Mitarbeiter ein Messer an den Hals gehalten habe, soll der andere das Öffnen der Kasse gefordert haben, berichtete die Polizei. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen. Ein Raubkommissariat übernahm die Ermittlungen.

( dpa )