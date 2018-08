Polizei nimmt 18-Jährigen am Flughafen Schönefeld fest

Berlin. Bei seiner Rückkehr aus Beirut (Libanon) hat die Polizei einen per Haftbefehl gesuchten 18-jährigen Berliner am Flughafen Berlin-Schönefeld festgenommen. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, hatte das Amtsgericht Tiergarten Untersuchungshaft angeordnet. Der Mann war im Dezember vergangenen Jahres wegen Raubes verurteilt worden und stand noch unter Bewährung. Jetzt wird ihm unter anderem eine neuerliche Raubstraftat vorgeworfen. Er wurde am Freitagabend in Polizeigewahrsam genommen.

( dpa )