Air-Berlin-Pleite Hauptbeschäftigung von Verwalter Flöther

Halle. Der Insolvenzverwalter Lucas Flöther (44) aus Halle hat auch ein Jahr nach der Pleite der einst zweitgrößten deutschen Airline alle Hände voll zu tun mit Air Berlin. Nach wie vor investiere er einen Großteil seiner Zeit in diesen Fall, sagte der erfahrene Jurist der Deutschen Presse-Agentur. In den Sommerferien habe er zwar Zeit gefunden, auch mal wieder privat mit seiner Familie ein paar Tage in den Urlaub zu fahren. Abgeschaltet habe er dabei aber nicht. "Sie können sich vorstellen, dass Handy und Laptop immer in Greifweite waren und ich permanent empfangsbereit war."

Air Berlin hatte am 15. August 2017 Insolvenz angemeldet. Derzeit sind Flöther und sein Team nach eigenen Angaben damit beschäftigt, die Buchhaltung aufzuarbeiten und Forderungen einzutreiben. Gut 1,3 Millionen Gläubigern schuldet das Unternehmen Geld, die meisten sind Fluggäste.

( dpa )