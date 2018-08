Späti-Mord: Tatverdächtiger hätte abgeschoben werden können

Nach dem Mord am Späti-Verkäufer Duc T. ermittelte die Polizei an der Bundesallee (Archiv)

Berlin. Im Fall des ermordeten Späti-Verkäufers Duc T. vom vergangenen November wird am Dienstag das Urteil vor dem Berliner Landgericht erwartet. Beim Haupttatverdächtigen, dem 21-jährigen Asylbewerber Mahmut A., deutet derweil viel auf ein Versagen der Behörden hin: A. hätte einem Bericht des RBB zufolge schon lange vor der Tat abgeschoben werden können. Wie die „Abendschau“ mit Berufung auf Akten am Montag berichtete, sei Mahmut A. bereits seit 2013, vier Jahre vor der Tat, ausreisepflichtig gewesen.

Angeklagter hat sich in die Türkei abgesetzt

Der Grund: A. war schon als Jugendlicher häufig straffällig geworden und fiel auch durch Gewalttaten auf. Trotz erneuter Ausweisung im Jahr 2014 gelang es A. laut dem RBB, der Abschiebung zu entkommen – etwa weil er 2015 seinen Reisepass nicht aushändigte.

Selbst eine Abschiebung direkt aus der Jugendstrafanstalt, in der A. zwischenzeitlich einsaß, misslang der Ausländerbehörde, weil die Gefängnisleitung den dafür notwendigen Pass nicht herausgab und A. am ersten Tag auf freiem Fuß einen erneuten Asylantrag stellte. Das habe eine Abschiebung laut Innenverwaltung unmöglich gemacht. A. selbst wird der Urteilsverkündung nicht beiwohnen. Er hat sich in der Zwischenzeit in die Türkei abgesetzt.

Angeklagter soll auf Opfer eingestochen haben

Laut Polizei sollen am 5. November 2017 insgesamt drei Männer und zwei junge Frauen geplant haben, die Inhaber eines Spätkaufs an der Bundesallee zu überfallen. Die Aktion misslang jedoch. Nachdem die Betreiberin den Spätkauf um 22.45 Uhr verlassen hatte, habe die Gruppe ihr an den Mieterparkplätzen vor ihrem in der Nähe befindlichen Wohnhaus Bargeld rauben wollen.

Durch die lauten Schreie der Betreiberin des Spätkaufs und ihre Flucht vor den Tätern ins Wohnhaus sei ihr 21- jähriger Sohn auf die Tat aufmerksam geworden. Dieser habe versucht, die beiden männlichen Täter zu stellen. Dabei soll der Angeklagte auf das Opfer eingestochen haben. Das Opfer starb nach kurzer Zeit am Tatort.

