Grüne fordern Frauenquote bei Verdienstorden

Berlin. Eine Frauenquote bei der Verleihung des Verdienstordens des Landes Berlin einzuführen – das fordert die Grünen-Fraktionschefin im Abgeordnetenhaus, Antje Kapek. „Die Geschlechterverhältnisse sollten künftig ausgeglichen sein“, sagte Kapek der Berliner Morgenpost am Montag. Auf der Liste der zwölf Auszuzeichnenden, die der rot-rot-grüne Senat an diesem Dienstag auf Vorschlag des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller (SPD) beschließen soll, stehen in diesem Jahr sieben Männer und fünf Frauen.

Beim Empfang am 1. Oktober, dem Jahrestag des Inkrafttretens der Berliner Verfassung, sollen nach Informationen der Berliner Morgenpost im Roten Rathaus in diesem Jahr folgende Persönlichkeiten den Verdienstorden des Landes Berlin erhalten: Sir Simon Rattle, der ehemalige Chefdirigent der Berliner Philharmoniker, der Rabbiner Walter Homolka, der langjährige Opferbeauftragte Roland Weber, der Autor Dietmar Arnold, der ehemalige Bürgerrechtler Wolfgang Templin, zudem der frühere Bezirksbürgermeister in Treptow-Köpenick, Klaus Ulbricht, sowie Anselm Lange, Vorsitzender des Gemeindekirchenrates der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche und früherer Geschäftsführer der Telefonseelsorge. Lange kam erst später auf die Vorschlagsliste – auf Wunsch der Grünen in der Koalition.

Schauspielerin und Sängerin Anna Loos-Liefers

Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance /

Außerdem geehrt werden die Schauspielerin und Sängerin Anna Loos-Liefers, Gisela Sdorra für ihre Stiftung für notleidende Kinder und Behinderte, die Virologin Karin Mölling, Maria Diefenbach, Ehrenvorsitzende des Förderkreises Raum der Stille, und die Vorsitzende der Bürgerstiftung Berlin, Heike Maria von Joest.

Vorschlagsrecht hat der Regierende Bürgermeister

Der Verdienstorden des Landes Berlin wird in einer Klasse verliehen und am rot-weiß-roten Bande um den Hals getragen. Außerdem bekommen die Geehrten eine Urkunde. Erstmalig wurde der Orden am 1. Oktober 1987 verliehen. Das Vorschlagsrecht hat der Regierende Bürgermeister. Die Mitglieder des Senats können Anregungen geben, ebenso der Präsident des Abgeordnetenhauses. Bisher sind 442 Persönlichkeiten mit dem Verdienstorden des Landes Berlin geehrt worden: 285 Männer – und nur 157 Frauen.