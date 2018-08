Bundespolizei bringt Betrüger ins Gefängnis

Angermünde. Bundespolizisten haben einen mit Haftbefehl gesuchten Mann in Hohenwutzen im Norden des Oderbruchs festgenommen. Der 24-Jährige ging am Sonntagvormittag einer Streife bei einer Fahrzeugüberprüfung ins Netz, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Der Mann war im Juli 2016 vom Berliner Amtsgericht Tiergarten wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 900 Euro bzw. 60 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Er hatte die Geldstrafe nicht bezahlt und wurde nun von den Beamten in eine Brandenburger Justizvollzugsanstalt gebracht.

( dpa )