Berlin. Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntagabend in Berlin-Kreuzberg zwei Frauen homophob beleidigt und anschließend geschlagen. Die Tat habe sich am U-Bahnhof Möckernbrücke ereignet, teilte die Polizei am Montag mit. Demnach liefen die 35 und 36 Jahre alten Opfer Hand in Hand, als sie plötzlich von dem Fremden beschimpft wurden. Später sei der mutmaßliche Täter handgreiflich geworden. Laut Polizei flüchtete er in den Park am Gleisdreieck. Das Paar wurde leicht verletzt.

( dpa )