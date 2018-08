So schlecht finden Berlins Bezirke ihre eigenen Radwege

Berlin. Über kaum etwas ärgern sich Radfahrer in Berlin so sehr wie über schlechte Radwege. Manche erinnern eher an Buckelpisten, andere sind schlichtweg gefährlich für die Radfahrer. Wie schlecht es um Berlins Radwege bestellt ist, zeigte vergangene Woche exemplarisch der Zick-Zack-Parcours an der Leo-Baeck-Straße in Zehlendorf.

Doch nicht nur die Radfahrer sind unzufrieden mit den Fahradwegen in der Hauptstadt. Auch die Bezirke selbst machen keinen Hehl daraus, was sie von den Wegen in ihrem Verwaltungsgebiet halten, wie die Antwort der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz auf eine Anfrage des SPD-Abgeordneten Fréderic Verrycken ergeben hat.

Dort gaben die Bezirke, Lichtenberg, Mitte, Pankow, Reinickendorf, Spandau und Tempelhof-Schöneberg Auskunft über den Zustand ihrer Radwege. "Die baulich vorhandenen Radwege entsprechen zum großen Teil nicht den derzeit gültigen technischen Vorschriften", urteilte etwa der Bezirk Reinickendorf. Die Wege befänden sich "teilweise in einem nicht zufrieden stellenden Zustand".

Vielen Bezirken fehlt für gute Radwege das Geld

In Spandau ist das Lage differenziert. Der Zustand der Radwege läge "zwischen sehr gut und mangelhaft", schreibt das Bezirksamt. Viele Strecken seien jedoch zu schmal. Tempelhof-Schöneberg ist mit den Wegen, die auf Hauptverkehrsstraßen angelegt wurden, zufrieden. Strecken, die neben den Hauptstraßen verlaufen oder die in Seitenstraßen sind, entsprächen allerdings in Breite und Zustand "größtenteils nicht dem gewünschten Fahrkomfort", heißt es.

Lichtenberg wiederrum hält einige Radwege für "stark erneuerungsbedürftig". Während das Bezirksamt in Mitte sagt, die Wege sind "bereits 'in die Jahre gekommen'" und weisen viele Vorschädigungen auf. Der Bezirk Pankow umschreibt die gegenwärtige Lage so: Der Zustand sei "Ausdruck der bisherigen dauerhaften und leider auch weiter anhaltenden Unterfinanzierung der planmäßigen bezirklichen Straßenunterhaltung". Sprich: Für gute Radwege fehlt das Geld.

Mitte klagt über fehlendes Personal

Entsprechend knapp antwortet der Bezirk auf die Frage, ob die vorhandenen Mittel und das Personal zur Behebung der Schäden reichen würden, mit "nein". Dieser Sicht schließen sich auch das zuständige Fachamt in Lichtenberg sowie das Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg an. Der Bezirk Reinickendorf erklärt, mit dem vorhandenen Geld lediglich unmittelbare Gefahrenstellen beseitigen zu können. Die Wege grundsätzlich in Stand zu setzen, sei damit jedoch nicht möglich. Der Bezirk im Norden Berlins macht zudem auf ein strukturelles Problem aufmerksam. So stelle die Senatsverwaltung nur Geld zur Verfügung, wenn die Radwege bereits den technischen Standards entsprechen würden. Wo das noch nicht der Fall sei, fließe auch kein Geld vom Land - und die Wege blieben schlecht.

Staatssekretär Stefan Tidow aus der Senatsverwaltung für Unwelt, Verkehr und Klimaschutz verweist in der Antwort darauf, dass der Senat den Bezirken derzeit aus verschiedenen Haushaltstöpfen Mittel zur Straßensanierung zukommen lasse, die zudem "in den letzten Jahren suksessive erhöht" worden seien. Auch dadurch sieht sich der Bezirk Mitte als einziger mit ausreichend Haushaltsmitteln ausgestattet, um sowohl kleine Schäden als auch größere Instandsetzungsmaßnahmen zu finanzieren. Das Beispiel zeige jedoch auch, dass zusätzliches Geld alleine nicht reiche. Zwar habe Mitte die Mittel, schreibt das Bezirksamt. Dafür fehle dem Bezirk das Personal, um seine Radwege flächendeckend zu sanieren. Die Klagen über Berlins Radwege dürften also weitergehen.

Mehr zum Thema:

Kurs-Korrektur für Berlins irren Zickzack-Radweg

Berlins Zickzack-Radweg: Bezirk trifft zuständige Firma

Zickzack-Markierung: Das ist Berlins absurdester Radweg

„Wenn wir nicht aufpassen, sind wir die Schmuddelfinken“

Mobilitätsgesetz: Was sich wo auf Berlins Straßen ändert

( cla )