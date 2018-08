Berliner Autofahrer werden immer brutaler

Berlin. Mehrere Autofahrer sind am Wochenende in Berlin von der Polizei gestoppt worden – und nun ihre Autos los. Zweimal wurden dabei Polizisten attackiert. Die Deutsche Polizeigewerkschaft (DpolG) fordert nun härtere Strafen für die Temposünder und einen dauerhaften Führerscheinentzug.

Fall 1 In Kreuzberg fiel der Polizei am Sonnabendabend 21 Uhr ein Mercedes auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Tempelhofer Ufer unterwegs war. In Höhe Zossener und Gitschiner Straße hielten die Polizisten den Fahrer an. Laut Polizei wies der Mann deutliche Anzeichen des Drogenmissbrauchs auf. Als die Beamten den 22-Jährigen zu einer Blutentnahme mitnehmen wollten, wurde er aggressiv. Zunächst habe er mehrfach seinen Anwalt zu kontaktieren versucht. Als dies misslang, wurde ihm nach fünf Minuten abermals erläutert, dass er nun mitkommen müsse und es sich hierbei nicht um eine freiwillige Maßnahme handele. Der junge Mann weigerte sich, das Fahrzeug zu verlassen. Als ihm daraufhin von den Polizisten angedroht wurde, ihn notfalls mit Zwang aus dem Fahrzeug zu holen und ihn einer der Polizisten an die Schulter fasste, schlug der 22-Jährige plötzlich auf den Polizisten ein.

Dessen Kollege kam sofort dazu und gemeinsam brachten sie den 22-Jährigen zu Boden. Auch hier schlug und trat dieser weiter um sich und traf die Polizisten. Letztlich gelang es den Beamten, dem Mann die Handfessel anzulegen und ihn zu einer Gefangenensammelstelle zu transportieren. Dort wurde ihm nicht nur Blut abgenommen, sondern er wurde auch erkennungsdienstlich behandelt. Eine Richterin ordnete die Beschlagnahme des Führerscheins an. Der Mann musste nach den polizeilichen Maßnahmen seinen Weg zu Fuß fortsetzten.

Fall 2 Bereits am Freitagabend wurde ein 38-jähriger Porsche-Fahrer an der Tauentzienstraße gestoppt, als er mit seinem Sportwagen unerlaubt die Busspur befuhr. Ein Polizist stellte sich bei der Kontrolle rechts vor das Auto, der Fahrer gab jedoch einfach Gas. Mit dem Außenspiegel erfasste er den Beamten, dieser verletzte sich an der Hand. Eine Streife stellte den Mann wenig später in einem Restaurant in der Augsburger Straße. Ein Drogentest verlief positiv. Das Auto wurde beschlagnahmt. Im Wagen fanden die Polizisten außerdem einen Teleskopschlagstock.

Fall 3 Wenig später lieferten sich zwei Sportwagenfahrer ein Autorennen in Tempelhof. Eine Polizistin außer Dienst folgte den Rasern. In der Kaiser-Wilhelm-Straße konnte die Beamtin schließlich einen der Fahrer stoppen. Sie versperrte dem Wagen mit ihrem Auto den Weg. Kollegen der Frau beschlagnahmten den Sportwagen und den Führerschein des 43-jährigen Fahrers. Zum zweiten Wagen würden die Ermittlungen noch laufen, hieß es am Sonntag.

„Man muss solche Leute dauerhaft zu Fußgängern machen. Die dürften kein Auto mehr führen“, sagte der Berliner Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Bodo Pfalzgraf, der Berliner Morgenpost auf Anfrage. Hinzu komme, dass wie bei dem Fall am Sonnabendabend noch weitere Straftaten wie Drogenkriminalität, hinter der die organisierte Kriminalität stehe, festzustellen sind.

( mit dpa )