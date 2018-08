Berlin. Ein 27 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 10 in Berlin gestorben. Er wurde in der Nacht zum Sonntag von einem Fahrzeug überrollt, nachdem er nach der Kollision mit einer Leitplanke aus seinem Wagen herausgeschleudert worden war, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort im Berliner Bezirk Pankow. Er war in Richtung Prenzlau unterwegs gewesen.

( dpa )