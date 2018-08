Sportwagenfahrer fährt Polizisten an: Weitere Raser gestoppt

Zwei rücksichtslose Autofahrer sind am Wochenende in Berlin gestoppt worden. Ihre Sportwagen wurden beschlagnahmt. Ein Polizist wurde bei einer Kontrolle verletzt.

Berlin. Zwei Sportwagenfahrer sind am Wochenende in Berlin von der Polizei gestoppt worden - und nun ihre Autos los. Ein mutmaßlich unter Drogen stehender 38-Jähriger fuhr am Freitagabend in Berlin-Charlottenburg einen Polizisten an. Wenig später lieferten sich zwei Fahrer ein verbotenes Autorennen in Tempelhof; ausgerechnet vor den Augen einer Polizistin außer Dienst

Der 38-Jährigen wurde in der Tauentzienstraße erwischt, als er mit seinem Sportwagen unerlaubt die Busspur befuhr, wie eine Sprecherin mitteilte. Er habe sofort aggressiv reagiert, laut gebrüllt und den Motor seines Wagens mehrfach aufheulen lassen. Dann habe er versucht weiterzufahren.

Ein Polizist stellte sich rechts vor das Auto, der Fahrer gab jedoch Gas. Mit dem Außenspiegel erfasste er den Beamten, dieser verletzte sich an der Hand. Eine Streife stellte den Mann wenig später in einem Restaurant in der Augsburger Straße. Ein Drogentest verlief positiv. Das Auto wurde beschlagnahmt. Im Wagen fanden die Polizisten einen Teleskopschlagstock.

Wenig später lieferten sich zwei Sportwagenfahrer ein verbotenes Autorennen in Tempelhof. Eine Polizistin außer Dienst beobachtete beide Autos, als sie an einer Ampel am Platz der Luftbrücke mit starker Beschleunigung losrasten. Auf ihrer Fahrt in Richtung Mariendorfer Damm überholten sie demnach sehr eng andere Fahrzeuge und wechselten slalomartig die Spur ohne zu blinken.

Die Polizistin folgte den Rasern bis zum Attilaplatz, wo sich die Wege der Wagen trennten. In der Kaiser-Wilhelm-Straße konnte die Beamtin einen der Fahrer stoppen. Sie versperrte dem Wagen mit ihrem Auto den Weg. Kollegen der Frau beschlagnahmten den Sportwagen und den Führerschein des 43-jährigen Fahrers. Zum zweiten Wagen würden die Ermittlungen noch laufen, hieß es am Sonntag.

In Berlin geraten durch Raser immer wieder Menschen in Lebensgefahr. Die Teilnahme an einem illegalen Autorennen ist seit vergangenem Herbst eine Straftat.

