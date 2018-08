Theater des Westens geräumt: Straße gesperrt

Blick auf das Theater des Westens am Abend in der Kantstraße 10-12 in Berlin-Charlottenburg.

Berlin - Das Theater des Westens in Berlin-Charlottenburg ist aus Sicherheitsgründen während einer Vorstellung geräumt worden. "Ein herrenloser Gepäckgegenstand wurde dort am Samstagabend abgestellt", sagte eine Polizeisprecherin am Sonntag. Die Zeitung "BZ" (Online-Ausgabe) hatte zuerst darüber berichtet. Demnach wurden das Theaterhaus während einer Vorstellung des Musicals "Ghost" geräumt und die Kanstraße gesperrt. Wie viele Menschen in Sicherheit gebracht wurden, konnte eine Sprecherin des Theaters zunächst nicht sagen.

Wenig später meldete sich am Theater eine Frau, die das Gepäckstück nach eigenen Angaben dort abgestellt hatte. "Sie hatte sich zuvor den Notfalleinsatz angeschaut", sagte die Polizeisprecherin. Möglicherweise leide die Frau unter psychischen Problemen. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

( dpa )