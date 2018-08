Berlin. Bei einer großen Schlägerei mit Dutzenden Beteiligten am Rande eines Fußballturniers in Berlin-Wedding ist ein Mann verletzt worden. Mindestens 40 Menschen stritten sich am Samstagmittag in der Ungarnstraße, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 18-Jähriger soll demnach einem 20-jährigen Mann mit einem unbekannten Gegenstand am Bauch verletzt haben. Der 20-Jährige wurde mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Grund für die Schlägerei war zunächst unklar.

( dpa )