Berliner CDU erteilt Koalitionen mit Linke oder AfD Absage

Berlin. Die Berliner CDU hält nichts von einer möglichen Koalition mit der Linken oder der AfD in Ostdeutschland. „Die Berliner Linke und AfD stehen für politische Extreme, sie buhlen um die Zustimmung von Extremisten unterschiedlicher Couleur“, erklärte der Generalsekretär des Berliner CDU-Landesverbandes, Stefan Evers, am Sonnabend auf Anfrage.

Evers antwortete auf Gedankenspiele des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Daniel Günther (CDU), die CDU solle sich offener für Bündnisse mit der Linken zeigen.

Im Osten sei die Parteienlandschaft anders als im Westen, sagte Günther der „Rheinischen Post“. Fast 30 Jahre nach dem Mauerfall gebe es auch durch regionale Kooperationen ein „gutes Stück Normalisierung“ zwischen CDU und Linken. „Wenn Wahlergebnisse es nicht hergeben sollten, dass gegen die Linke eine Koalition gebildet wird, muss trotzdem eine handlungsfähige Regierung gebildet werden. Da muss die CDU pragmatisch sein.“

Dazu sagte Evers: „Beide Parteien stehen für das radikale Gegenteil bürgerlicher Politik. Eine Zusammenarbeit kommt für die Berliner CDU deshalb nicht in Betracht.“

Berlins CDU-Landeschefin Monika Grütters - derzeit im Urlaub - hatte schon im April ablehnend auf einen ähnlichen Vorstoß ihres brandenburgischen CDU-Kollegen Ingo Senftleben reagiert. Dieser hatte mit Blick auf die Landtagswahl in Brandenburg 2019 eine Koalition mit der Linken nicht mehr rundheraus abgelehnt. Eine Koalition mit den Parteien an „den ideologisch geprägten Rändern - also Linke und AfD - schließt die Hauptstadt-Union aus“, so Grütters, auch Kultur-Staatsministerin, damals.

