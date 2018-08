150 000 EM-Zuschauer: Organisatoren zufrieden

Europameisterschaft Siegerehrung auf der Europäischen Meile am Breitscheidplatz.

Berlin. Die Organisatoren der Europäischen Meile bei der Leichtathletik-Europameisterschaft am Berliner Breitscheidplatz haben ein sehr zufriedenes Fazit gezogen. Rund um das Areal an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche seien während der EM rund 150 000 Besucher gewesen, sagte Konstantin Krause, Direktor der Europäischen Meile, der Deutschen Presse-Agentur. "Wir hatten schon große Erwartungen. Diese großen Erwartungen sind weit übertroffen worden."

In der extra errichteten Arena mit 3000 Sitzplätzen fanden zahlreiche Siegerehrungen statt, zudem wurden die Wettbewerbe im Gehen und Marathon in der City ausgetragen. Am Freitagabend, als sich unter anderem der neue Speerwurf-Europameister Thomas Röhler feiern ließ, waren nach Angaben der Organisatoren etwa 10 000 Leichtathletik-Fans dabei.

( dpa )