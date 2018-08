Berlin: Statistik über Angriffe mit gefälschten Geldkarten

Berlin. Das Stehlen von Geld mit gefälschten Geldkarten liegt in Deutschland im Trend - in Berlin sind 2017 die meisten Angriffe gezählt worden. Aus dem Lagebericht des Bundeskriminalamts geht hervor, dass 2017 130 mehr dieser sogenannten Skimming-Angriffe in Deutschland erfolgt sind als im Vorjahr. 287 der 499 der registrierten Taten sind demnach in Berlin begangen worden. Den Ermittlern zufolge hat sich die Methode nicht geändert: Kartendaten werden mit speziellen Geräten ("Skimmer") ausgelesen und die Pin-Eingabe mit Kameras oder Tastaturattrappen aufgezeichnet. Eine Ursache für die Häufung der Taten in Berlin wird darin gesehen, dass Touristen Karten ohne EMV-Chips benutzen, die Karten besser schützen.

( dpa )