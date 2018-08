Private bringen mehr Güter aufs Gleis

Ein Mitarbeiter arbeiten unter einer Elektrolokomotive in der Werkstatt der DESAG-Tochter Schienenfahrzeugbau Wittenberge GmbH (SFW).

Wittenberge. In dem 170 Jahre alten Lokschuppen von Wittenberge betreibt eins der größten eigentümergeführten Schienengüter-Unternehmen Deutschlands eine moderne Werkstatt. In dem Industriedenkmal überholen 30 Mann im Zwei-Schicht-System den Lokomotiven-Bestand der Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP). Während die Fassade des Wittenberger Lokschuppens in frischem Grau neu entsteht, platzt das historische Gebäude aus allen Nähten, wie Geschäftsführer Mathias Tenisson sagt. Der Schienengütertransport sei gegenwärtig auf Wachstumskurs. Die Eisenbahngesellschaft Potsdam schreibe 2018 einen konsolidierten Umsatz von rund 48 Millionen Euro.

( dpa )