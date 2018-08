Verkaufsoffener Sonntag: Hier können Sie am 12. August 2018 in Berlin shoppen

Ab 13 Uhr können die Berliner am Sonntag wieder einkaufen gehen. Diese Geschäfte und Malls haben am 12. August 2018 geöffnet.

Verkaufsoffener Sonntag Diese Läden & Shops haben am 12. August in Berlin geöffnet

Berlin. Am 12. August 2018 öffnen viele Berliner Shoppingcenter ihre Tore zu einem verkaufsoffenen Sonntag. Anlass ist die Leichtathletik-Europameisterschaft 2018 in Berlin, bei der sich 1500 Athleten im Berliner Olympiastadion und auf den Straßen der Hauptstadt in vielen verschiedenen Disziplinen messen. Die Öffnungszeiten liegen in der Regel zwischen 13 und 18 Uhr, können in Einzelfällen jedoch abweichen.

Diese sieben verkaufsoffenen Sonntage wurden von der zuständigen Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales für das Jahr 2018 festgelegt:

28.1.2018: Internationale Grüne Woche & Berliner Sechstagerennen

18.2.2018: Berlinale - Internationale Filmfestspiele

11.3.2018: Internationale Tourismus-Börse Berlin (ITB)

12.8.2018: Leichtathletik-Europameisterschaft

2.9.2018: Internationale Funkausstellung & Internationales Stadionfest Berlin

9.12.2018: Eröffnung zahlreicher Weihnachtsmärkte in Berlin

23.12.2018: Louis Lewandowski Festival

Weniger verkaufsoffene Sonntage in Berlin

Diese Geschäfte haben am Sonntag geöffnet

Unter anderem nehmen die Einkaufszentren Mall of Berlin (13-19 Uhr), Eastgate Berlin, Ring Center, Alexa Berlin, Boulevard Berlin, Neukölln Arcaden, Schönhauser Allee Arkaden sowie die Kaufhäuser Galeria Kaufhof und Galeries Lafayette teil.

Auch zahlreiche Elektronik- und Baumärkte sowie Möbelhäuser öffnen ihr Türen. Dazu gehören unter anderem: Höffner, Ikea in Lichtenberg, Spandau und Tempelhof und Möbel Kraft in Marzahn und in der Pankstraße. Auch Supermärkte machen mit: Filialen von Kaufland sind ebenso vertreten wie von Real, Rewe, Netto, Lidl und Denn's Biomarkt. Aber Achtung: Nicht jede Filiale beteiligt sich am verkaufsoffenen Sonntag.

Neben den Einkaufscentren und großen Handelsketten beteiligen sich auch immer mehr kleine Geschäfte an den verkaufsoffenen Sonntagen in Berlin. Kaum ein Einzelhändler kann sich den zusätzlichen Umsatz eines verkaufsoffenen Sonntags entgehen lassen.

