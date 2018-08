Mann in seiner Wohnung getötet: Mutter festgenommen

Berlin. Eine 55-Jährige soll ihren eigenen Sohn in dessen Wohnung in Berlin-Kreuzberg getötet haben. Die Frau selbst habe am Samstag kurz nach Mitternacht die Beamten in die Stresemannstraße zur Wohnung ihres Sohnes gerufen, teilte die Polizei mit. Die Sicherheitskräfte fanden dort den toten 32-Jährigen. Die Mutter gab an, ihren Sohn getötet zu haben und wurde festgenommen.

Eine Obduktion des Toten bestätigte den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen. "Weitere Personen waren wahrscheinlich nicht verwickelt. Unsere Ermittlungen dauern aber noch an", sagte eine Polizeisprecherin. Die genauen Hintergründe zur Tat waren am Samstagmittag zunächst unklar.

( dpa )