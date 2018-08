Waldbrand in der Annaburger Heide

Annaburg. In der Annaburger Heide östlich von Wittenberg brennt ein Waldstück. Das Feuer sei auf einer Fläche von etwa 100 Fußballfeldern ausgebrochen, teilte die Rettungsleitstelle am Samstag mit. Die Feuerwehr sei im Einsatz. Das Gebiet der Annaburger Heide erstreckt sich über die Ländergrenzen von Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Aufgrund der Rauchentwicklung seien Anwohner in den Bereichen Herzberg, Schlieben, Kremitzaue und Schönewalde in Brandenburg gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Klimageräte abzuschalten. Die Brandursache war zunächst noch nicht bekannt.

( dpa )