European Championships 2022: "Keine konkreten Planungen"

Teilnehmerinnen der Europameisterschaft im Olympiastadion in Aktion.

Berlin. Die Stadt Berlin hat "keine konkreten Planungen" für eine Austragung der European Championships in vier Jahren. "Es bleibt dabei natürlich auch die Auswertung der ersten Ausgabe abzuwarten", erklärte eine Sprecherin der Sportverwaltung des Senats am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Grundsätzlich habe die Sportmetropole Berlin großes Interesse an der Austragung attraktiver Multisportveranstaltungen.

"Mit den Finals 2019 gehen wir hier auch schon neue Wege", sagte sie. Im kommenden Jahr werden erstmals deutsche Meisterschaften von neun Verbänden gleichzeitig an einem Ort ausgetragen. Mit der "Finals 2019" genannten Veranstaltung sollen die olympischen Sommersportarten gebündelt werden. Für 2023 bewerbe sich Berlin zudem um die Austragung der Special Olympic Summer Games, sagte die Sprecherin.

Der Präsident des Organisationskomitees der zurzeit in Berlin laufenden Leichtathletik-EM hatte eine Bewerbung Berlins für 2022 angeregt. "Berlin sollte vielleicht darüber nachdenken, 2022 die ganzen European Championships auszurichten", sagte Clemens Prokop. "Sie haben sich als erfolgreiches Konzept erwiesen." Vergangene Woche hatten schon Athleten in sechs weiteren Sportarten in Glasgow ihre EM-Medaillenkämpfe begonnen. Interesse, Gastgeber dieses neuen Multisport-Events zu werden, hatte auch Hamburg signalisiert.

( dpa )