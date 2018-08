Online-Befragung zur Modernisierung des Mauerparks gestartet

Berlin. Die Umweltverwaltung hat eine Online-Befragung zur Modernisierung des Mauerparks in Berlin-Prenzlauer Berg gestartet. Bis zum 21. September haben Berlinerinnen und Berliner die Chance, ihre Ideen, Anregungen und Wünsche einzubringen, wie die Senatsverwaltung am Freitag mitteilte. Die Ergebnisse der Befragung sollen demnach in eine Machbarkeitsstudie fließen, die Ende des Jahres veröffentlicht werden soll. Um der Übernutzung des Parks entgegenzuwirken, sollen die bestehenden Grünflächen bis 2022 modernisiert werden. Auch ist eine Erweiterung des Parks um etwa sieben Hektar bis 2020 geplant. Zusätzlich zu dem Online-Verfahren findet am 24. August um 16.00 Uhr ein öffentlicher Parkspaziergang mit Behördenvertretern statt.

( dpa )