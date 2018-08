Stabhochspringerin Hingst bei EM auf Platz neun

Carolin Hingst aus Deutschland in Aktion.

Berlin. Stabhochspringerin Carolin Hingst hat im Finale der Leichtathletik-Europameisterschaften in Berlin die vorderen Plätze verfehlt. Mit ihrer übersprungenen Anfangshöhe von 4,30 Metern kam die 37-Jährige am Donnerstagabend auf Rang neun. 4,45 Meter konnte sie in drei Versuchen nicht überwinden. Bei ihrer vierten EM-Teilnahme schaffte Hingst damit ihr bestes Resultat bei Freiluft-Kontinentalmeisterschaften.

Ihren Europameistertitel verteidigte die griechische Olympiasiegerin Ekaterini Stefanidi mit EM-Rekord von 4,85 Metern erfolgreich vor ihrer Teamkollegin Nikoleta Kiriakopoulou. Diese übersprang 4,80 Meter. Bronze holte die Britin Holly Bradshaw mit 4,75 Metern.

( dpa )