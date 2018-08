Hördler hält sich Nationalmannschafts-Laufbahn offen

Berlin. Der Berliner Eishockey-Profi Frank Hördler hat noch keine Entscheidung über seine Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft getroffen. "Die letzte Weltmeisterschaft war definitiv nicht einfach mit einem Haufen Rücktritten und Verletzten. Sicherlich wird es einen Umbruch geben - auch bei mir irgendwann. Wann das sein wird, weiß ich im Augenblick nicht", sagte Hördler am Donnerstag der dpa. Der 33 Jahre alte Routinier, der seit 2003 für die Eisbären spielt, laboriert noch an einer Adduktorenverletzung und steht in der Rehabilitation. Wann er ins Mannschaftstraining zurückkehren kann, ist noch unsicher.

"Mir geht es viel besser, ich bin auf einem guten Weg. Das ist natürlich eine Motivation. Aber ich glaube, wir wollen das alle ein bisschen vorsichtig angehen - aus dem einfachen Grund, dass es eine Verletzung ist, die sehr schnell wieder aufbrechen kann. Wir wollen, dass es nachhaltig ist und ich nicht wieder ausfalle", sagte Hördler. "Ich probiere mein Bestes, um so schnell wie möglich wieder aufs Eis zurückzukommen und spielen zu können. Dann muss man mit dem Coach der Nationalmannschaft abwägen, was der beste Weg für die Zukunft ist."

Der in Bad Muskau geborene Eishockeyspieler erlebte im Nationalteam bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang mit dem Gewinn der Silbermedaille seinen größten Triumph. Er würde "sehr, sehr gern" noch in der Nationalmannschaft spielen, "weil es absolut Spaß macht", betonte der siebenmalige Meister. "Nationalmannschaft ist immer eine herrliche Sache, gerade Weltmeisterschaften und große Turniere."

Allerdings räumte der Verteidiger auch ein: "Man muss das ein bisschen im Verhältnis sehen: Wie ist es mit Verletzungen? Geht es vorwärts? Ist man bereit dazu, noch weiter zu gehen? Es ist nicht so einfach, wenn man verletzt ist und im Sommer nicht so viel machen kann. Ich muss jetzt erst mal reinkommen und dann weiter entscheiden."

( dpa )