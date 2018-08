Irish Festival Berlin - Alle Infos zu Programm, Tickets, Anfahrt

Unter dem Motto "Home and Away" präsentiert sich die irisch-traditionelle Musik- und Tanzszene in Berlin. Alle wichtigen Infos.

Tempelhof. Alle Infos zu Programm, Tickets und Anfahrt beim diesjährigen Irish Festival Berlin finden Sie hier:

Wann und wo findet das Irish Festival Berlin statt?

Das Irish Festival findet am Freitag, den 17. August und Sonnabend, den 18. August findet im Internationalen Kultur Centrum ufaFabrik in Berlin-Tempelhof statt. Am Freitag beginnt das Programm um 19 Uhr, am Sonnabend bereits um 15 Uhr.

Wie sieht das Programm bei dem Musikfestival in der ufaFabrik in Berlin aus?

Am Freitagabend können Besucher des Irish Festivals traditionelle Konzerte und Vorführungen von Irischem Tanz erwarten. Am Sonnabend entsteht auf dem Festivalgelände ein "Irisches Dorf" mit Imbissbuden und Informationsständen. Am Abend finden weitere traditionelle Konzerte und Aufführungen statt.

Weitere Informationen zu den teilnehmenden Künstlern und dem Programm finden Sie hier.

Ist das Festival für irische Kultur kinderfreundlich?

Ja, am Sonnabend wird auf dem Irish Festival Berlin ein Familienprogramm mit Aktivitäten für Groß und Klein geboten. Irland-Fans können teilhaben an gälischem Sport, irischen Märchen und Musik- und Tanzworkshops. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Veranstalter.

Wie viel kosten die Festivaltickets für das Irish Festival Berlin?

Karten für beide Festivaltage kosten 35 Euro, ermäßigt 28 Euro. Tagestickets für das Irish Festival in der ufaFabrik erhalten Sie jeweils für 21 Euro, ermäßigt 17 Euro. Außerdem werden Familientickets (Kinder 6 Euro, Erwachsene 9 Euro) und Tickets für Freitag Abend nach 22 Uhr (12 Euro, ermäßigt 8 Euro) angeboten.

Tickets für das Irische Festival in Berlin können Sie online über die Webseite der ufaFabrik oder über die Telefonnummer 030 755030 bestelllen.

Wie komme ich am besten zur ufaFabrik in Tempelhof?

Fans von irischer Kultur, die gerne zur ufaFabrik in Berlin-Tempelhof möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Vom U-Bahnhof Ullsteinstraße (U6, Bus 170, N6) erreichen Sie das Festivalgelände fußläufig.

Internationales Kultur Centrum ufaFabrik, Viktoriastraße 10–18, 12105 Berlin-Tempelhof

