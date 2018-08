Axel Hilpert in Berliner Justizvollzugsanstalt gestorben

Berlin. Axel Hilpert ist gestorben. Nach Informationen des Senders RBB und der Deutschen Presse-Agentur (dpa) starb der Hotelier im offenen Vollzug in Berlin-Hakenfelde. Wie der RBB mitteilte, habe die Justizverwaltung zunächst lediglich bestätigt, dass am Donnerstagmorgen ein 70-Jähriger tot in der Haftanstalt aufgefunden wurde. Laut dpa wurde dieser in seinem Bett entdeckt. Erste Hinweise deuten auf einen natürlichen Tod hin. Wie in solchen Fällen üblich, hat die Polizei Ermittlungen aufgenommen.

Hilpert wurde im vergangenen Jahr wegen Subventionsbetrugs und Steuerhinterziehung in Zusammenhang mit seinem Luxusferienresort am Schwielowsee zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Haftende wäre 2021 gewesen. Die Richter sahen es in ihrem Urteil als erwiesen an, dass Hilpert mit seinem undurchsichtigen Firmenkonstrukt die Baukosten für das Resort künstlich in die Höhe getrieben und damit die Landesinvestitionsbank (ILB) um 2,6 Millionen Euro Fördergeld betrogen hatte.

Devisenbeschaffer der DDR und Geschäftsmann

Axel Hilpert gehörte zu den schil­lerndsten Figuren Brandenburgs. Zu DDR-Zeiten war er als Devisenbeschaffer vor allem im internationalen Antiquitätenhandel tätig, nach der Wiedervereinigung als Geschäftsmann, der die Nähe zu den Regierenden suchte.

Das 2005 eröffnete Resort Schwielowsee musste 2015 Insolvenz anmelden und wurde Anfang 2018 an eine israelische Investorengruppe übergeben, die bereits mehrere Hotels in Deutschland und Spanien besitzt. Das Haus verfügt über 122 Doppelzimmer, fünf Suiten, zehn Ferienhäuser sowie Tagungsräume, Restaurants und 55 Bootsliegeplätze. Durch Altschulden, die sich allein bei der Deutschen Kreditbank (DKB) im Jahr 2014 auf 30 Millionen Euro belaufen haben sollen, schrieb das Resort rote Zahlen, obwohl der Hotelbetrieb gut läuft.

Foto: Patrick Pleul / dpa

Internationale Bekanntheit erlangte das Resort im Jahr 2007, als sich die Finanzminister der G8-Staaten am Schwielowsee trafen. Ein Jahr später trat der damalige SPD-Parteichef Kurt Beck vor der Resort-Kulisse von seinem Führungsamt zurück.

( dpa/seg )