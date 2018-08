Unfälle Neue Zahlen: Mehr Verletzte bei Verkehrsunfällen in Berlin

Berlin. In Berlin hat es im Mai 2018 mehr Verletzte bei Verkehrsunfällen gegeben als im Vergleich zum Monat des Vorjahres. Insgesamt wurden 12.337 Unfälle registriert, davon verunglückten 1925 Personen – 7,3 Prozent mehr als im Monat zuvor. Das gab das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg nach vorläufigen Ergebnissen am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.

Drei Personen waren bei Verkehrsunfällen im Mai tödlich verunglückt. Die Polizei vermerkte zudem 82 schwerwiegende Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel, die Zahl erhöhte sich damit um 14.

Alle Daten aus dem Mai 2018:

Unfälle insgesamt: 12.337

Unfälle mit Personenschaden: 1607

Unfälle mit nur Sachschaden: 10.730

Schwerwiegende Unfälle unter dem Einfluss berauschender Mittel: 82

Verunglückte mit Todesfolge: 3

Verunglückte mit Verletzungen: 1922

