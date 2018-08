Kriminalität Verfolgungsjagd durch Berlin mit schwangerer Frau an Bord

Berlin. Auf der Flucht vor der Polizei ist ein Mann mit einer schwangeren Frau an Bord durch halb Berlin gerast. Nachdem mehrere Polizeistreifen den 20-Jährigen stoppen konnten, stellte sich heraus, dass dieser ohne Führerschein, ohne Kfz-Versicherung und mit den Kennzeichen eines anderen Wagens unterwegs war. Er war zudem bereits von der Polizei gesucht - wegen welcher Vergehen war zunächst nicht bekannt. Es bestand auch der Verdacht, dass der Mann Betäubungsmittel genommen hatte, wie eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagmorgen sagte.

Polizisten hatten den Fahrer des Taxis ohne Taxischild am Mittwochabend in Treptow auf der A113 kontrollieren wollen. "Sie hatten den 20-Jährigen wiedererkannt, weil sie ihn schon einmal wegen seiner gefährlichen Fahrweise angehalten hatten", sagte die Sprecherin. Doch der Mann erkannte die Beamten auch wieder - und gab Gas.

Er raste bis nach Wilmersdorf, wo er die Autobahn verließ und über mehrere rote Ampeln und in den Gegenverkehr rauschte. An einer Kreuzung kam der Mann von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Zaun, so dass er einige Fahrzeugteile verlor. Dann ging es mit dem demolierten Gefährt zurück auf die Autobahn. Unterwegs platzte ihm noch ein Reifen.

"Wenig später konnten Polizisten den Wagen in Höhe der Zufahrt Messedamm stoppen", sagte die Sprecherin weiter. In dem Wagen saßen außer dem Raser und der Schwangeren noch zwei Männer. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei ihnen um Bekannte des Fahrers handelt. Zunächst war von insgesamt nur zwei Mitfahrern die Rede gewesen. Der 20-Jährige und die Schwangere kamen zur Beobachtung ins Krankenhaus.

( dpa )