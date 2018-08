Deutsches Speerwurf-Trio will Medaillen unter sich ausmachen

Berlin. In der stärksten deutschen Leichtathletik-Disziplin greifen gleich drei Speerwerfer bei den Europameisterschaften in Berlin nach den Medaillen. Weltmeister Johannes Vetter, der deutsche Meister Andreas Hofmann und Olympiasieger Thomas Röhler führen die Weltbestenliste vor dem heutigen Finale (20.22 Uhr/ZDF und Eurosport) in Berlin an. Über 100 Meter Hürden hoffen Cindy Roleder und Pamela Dutkiewicz im Olympiastadion auf Gold. Zudem startet der Siebenkampf mit Vizeweltmeisterin Carolin Schäfer aus Frankfurt. Hier ist allerdings Weltmeisterin und Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien Topfavorit.

( dpa )