Hitzestress - Berlins Eichen werfen die Eicheln ab

Berlin. Erst haben die sich die Platanen in der Stadt von riesigen knochenharten Rindenstücken befreit, jetzt bieten die Eichen den Berlinern ein Naturphänomen der besonderen Art: Massenhaft werfen die Bäume in diesen Tagen ihre grünen und noch längst nicht ausgereiften Eicheln ab. Die Erklärung für das Phänomen liegt, wie schon bei den Platanen, an der ungewöhnlichen Wetterlage. „Der heiße und extrem trockene Sommer setzt den Bäumen zu. Der Abwurf der Früchte ist eine Strategie zum Überleben“, erklärt Derk Ehlert, Naturexperte in der Senatsverwaltung für Umwelt. Die Bäume trennten sich so von dem, was sie am ehesten entbehren könnten, um Kraft zu sparen, so der Experte.

Der Massenabwurf sei zudem besonders stark ausgeprägt, weil der vergangene Herbst und das Frühjahr feuchter waren als üblich. Das hat dazu geführt, dass die Bäume Unmengen Früchte ausgebildet haben“, so Ehlert. Ähnlich reagierten Apfel- und Birnbäume: „Auch die Obstbäme werfen zum Leidwesen ihrer Besitzer derzeit massenhaft unreife Früchte ab“, sagt der Experte. Die gute Nachricht: Den Bestand der Eichen gefährdet diese Schutzreaktion nicht.

Marodierende Wildschweine und explodierende Handys

Auch den Eichhörnchen werde der vorzeitige Abwurf der Eicheln kaum schaden, obwohl sie bereits dabei zu beobachten seien, wie sie die unreifen Früchte verstecken: „Ob das funktioniert, ist allerdings fraglich“, sagt Ehlert. Die Gefahr, dass die unreifen Eicheln vergammeln, sei groß. Die Hauptnahrung der Eichhörnchen im Winter seien aber Haselnüsse, deshalb sei für sie viel entscheidender, wie dafür die Saison verlaufe: „Und auch bei den Haselnüssen sieht es nicht gut aus, auch dort erleben wir, dass die Bäume nur wenige Früchte ausbilden, die zudem extrem klein sind und früh abfallen“, sagt der Experte.

Unter dem verfrühten Eichelabwurf hätten vor allem die Wildschweine zu leiden, fährt Ehlert fort: Der führe zu Futtermangel in Herbst und Winter. Das wiederum sei zwar gut, weil dann im nächsten Jahr weniger Nachkommen geboren würden. Die Wildschweine, die auf der Suche nach Futter Garten- und Grünanlagen heimsuchen, seien jedoch die unangenehme Folge.

Dass die Wildschweine jedoch nicht erst bis zum Herbst warten, um sich an den Grünanlagen der Menschen gütlich zu tun, musste am Mittwoch das Reinickendorfer Bezirkssportamt feststellen: Eine Rotte Wildschweine hatte sich bei glühender Hitze der vergangenen Tage in den frisch gewässerten Rasen des Großspielfelds Göschenstraße eingegraben und sich in der feuchten Erde erfrischt. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Wie Sportdezernent Tobias Dollase (parteilos, für CDU) mitteilte, muss das Spielfeld saniert werden. Der Platz steht deshalb für mindestens sechs Wochen für Spiel- und Trainingsbetrieb nicht zur Verfügung.

Mehr zum Thema:

Klimaanlage in ICE defekt - Fahrgäste müssen aussteigen

Gefährliche Giftpflanzen breiten sich wegen der Dürre aus

( mit dpa )