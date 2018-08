Gastronom Feinberg zeigt Dregger, welchen Hass er abbekommt

Berlin. Der Himmel strahlt, die Humuspaste mundet, da entlädt sich der ganze Judenhasses in die Schöneberger Nachmittagsidylle. Der Chef der CDU-Fraktion im Abgeordnetenhaus Burkard Dregger ist auf Solidaritätsbesuch beim israelischen Gastronomen Yorai Feinberg. Der ist seit Monaten Zielscheibe antisemitischer Angriffe. Und damit Dregger versteht, was das bedeutet, legt Feinberg sein Smartphone zwischen Pitaschüssel und Falafelteller, und drückt auf Play.

Was folgt ist eine minutenlange Hasstirade, ein Telefonat, das Feinberg mitgeschnitten hat und in dem der Anrufer den Gastronomen in die Gaskammer wünscht, die Rückkehr des Nationalsozialismus heraufbeschwört, Feinberg zu erfragen versucht, woher all der Hass kommt, und mehrmals „Heil Hitler“ zur Antwort bekommt.

Berlin hat ein Problem mit Antisemitismus

Dregger schluckt sein Pitabrot und sagt erstmal nichts. Man hat ja viel über die Hasstiraden gegen Feinberg gelesen: aber ungezügelter Antisemitismus mitten im Toleranz- und Regenbogenviertel Schöneberg, das verschlägt auch Dregger erstmal die Sprache. Feinberg sagt, er habe Anzeige gegen den Anrufer erstattet, der Polizei dessen Telefonnummer gegeben, das Video als Beweis eingereicht. Monate sei nichts passiert. Dregger sagt: „Der Rechtstaat muss wirksame Mittel gegen so etwas entwickeln.“

Berlin hat ein Problem mit Antisemitismus. Alleine in den ersten sechs Monaten diesen Jahres hat die Polizei 80 antisemitische Straftaten gemeldet. Das, so berichtet es der "Tagespiegel", geht aus einer quartalsweisen Anfrage der Bundestagsabgeordneten Petra Pau (Linke) hervor. In Berlin seien demnach fast doppelt so viele antisemitische Straftaten gemeldet worden wie in Bayern, das in der bundesweiten Statistik auf dem zweiten Platz stehe.

Nichtregierungsorganisationen sprechen von "importiertem Antisemitismus"

62 der Berliner Straftaten seien laut Polizei rechten Antisemiten zuzuordnen, acht Delikte seien „ausländischen Ideologien“ zugeordnet worden, also beispielsweise Antisemitismus durch muslimische Israelhasser. Yorai Feinberg, der Schöneberger Gastronom, hat andere Erfahrungen gemacht. Er sagt: „90 Prozent der Beleidigungen und Angriffe kommen von Arabern.“

Und tatsächlich gibt es begründete Kritik an den Polizeistatistiken. Unter anderem der vom Bundestag eingesetzte Expertenkreis Antisemitismus hält sie für ungenau in der Erfassung von Straftaten aus muslimischen Kreisen. Nichtregierungsorganisationen zählen regelmäßig weit höherer Anteile des „importierten Antisemitismus“. So wäre in der Polizeistatistik die Hasstirade auf Feinbergs Smartphone wohl alleine wegen der Wortwahl als rechtsradikal eingeordnet worden. Feinberg jedoch sagt, es sei ein arabischstämmiger Anrufer gewesen.

Der Hass gegen Feinberg summiert sich auf 40 Seiten

Der Restaurantbetreiber ist zu so etwas wie einer Symbolfigur des Widertands gegen den Berliner Antisemitismus geworden. Im Dezember hat jemand ein Video veröffentlicht, auf dem ein Nazi sich vor Feinbergs Laden seinen Judenhass von der Seele schreit. Seither hat Feinberg viel Solidarität erfahren. Und noch mehr Hass. Er berichtet von Böllerwürfen auf seinen Laden, von Beleidigungen online, Exekutionsvideos im Maileingang , von Angriffen mit Fäusten und Worten. Im Juli dann hat er Auszüge jener Schreiben veröffentlicht, die er fast täglich von einem Judenfeind bekommt. Inzwischen hat sich der Hass auf 40 Seiten summiert.

Beim solidarischen Mittagessen mit dem CDU-Fraktionschef fragt jemand, ob Feinberg Angst hat. Er sagt: „Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis etwas Schlimmes passiert. Aber nein, ich habe keine Angst.“ Viele seiner jüdischen Freunde seien verunsichert, würden daran denken, auszuwandern. Feinberg will diese Gedanken nicht zulassen. „Gottseidank“, sagt Dregger.

Er erzählt von seiner Bewunderung für Isreal, davon, wie viel das „in Sicherheitsfragen von Naivität getriebene“ Deutschland dort lernen könne. Er kommt auf den importierten, muslimischen Antisemitismus zu sprechen, sagt, dass wir das in einem Land wie Deutschland nicht zulassen dürfen.

Was ein Antisemitismusbeauftragter denn machen soll, kann Dregger nicht beantworten

Fragt man ihn, wie er das machen will, sagt er: die Politik dürfe nicht nur Sonntagsreden halten, müsse endlich tätig werden. Und dann widerholt er die CDU-Forderung nach einem Antisemitismusbeauftragten, nach mehr Integrationsarbeit in Schulen und in der Flüchtlingsarbeit. Er kritisiert den rot-rot-grünen Senat für seine unkritische Haltung gegenüber umstrittener muslimischer Gemeinden, wie der vom Verfassungsschutz beobachteten Neuköllner Begegnungsstätte. Was man als Oppositionspolitiker eben so sagt.

Aber was genau ein Beauftragter des Landes, der Antisemitismus dokumentieren und Prävention konzipieren soll, anders machen soll, als die vom Senat für eben diese Aufgaben unterstützte Recherche- und Informationsstelle für Antisemitismus (RIAS), das kann Dregger nicht beantworten. Er spricht sich für eine harte Hand gegen Flüchtlinge aus, die gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen, redet vom Verfall der Umgangsformen in den „sogenannten sozialen Medien“ und von seiner Großmutter, die ihren Kindern noch Respekt gelehrt hat. Kritische Zuhörer würden sagen: er hält Sonntagsreden.

Staatsanwaltschaft ist mittlerweile bemüht

Fest steht für Dregger und Feinberg: Der Antisemitismus hat zugenommen – auch und vor allem durch Muslime. Und dagegen müsse etwas unternommen werden. „Auf Intoleranz müssen wir mit Intoleranz reagieren“, sagt Dregger. Auch bei ihm sei das alles ein Lernprozess, deswegen sei er heute hier. Vor drei Jahren hätte er Antisemitismus in Deutschland in einem solchen Ausmaß nicht für möglich gehalten.

Als dann nach dem Essen noch für die Fotografen posiert wird, fragt Feinberg den CDU-Fraktionschef, was ein Fraktionschef eigentlich so macht. Dregger erklärt geduldig.

Nachdem die Visitenkarten getauscht und die Hände geschüttelt sind, erklärt Feinberg wie wichtig Solidarität und Aufmerksamkeit ist. Die Staatsanwaltschaft sei nach dem öffentlichen Aufschrei sichtlich bemüht. Die Anzeige gegen den Anrufer, der ihn in die Gaskammer schicken wollte, sei nun endlich aufgenommen worden.

Und wie er den Besuch von Dregger fand? „Ich mag seine Ansichten. Aber er muss halt noch an die Macht kommen.“

