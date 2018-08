Freie Universität: Heißester Tag des Jahres in Berlin

Berlin hat nach Messungen der Freien Universität Berlin am Mittwoch mit rund 37 Grad den heißesten Tag des Jahres erlebt. "In diesem Monat ist das kaum mehr zu toppen", sagt Meteorologe Thomas Dümmel. Von Donnerstag an gingen die Temperaturen zurück - bis auf angenehme 25 Grad am Wochenende. Die aufsteigenden Hitzeblasen, die in der Höhe auf kühlere Luftschichten treffen, könnten aber bis Freitag zu Gewittern führen. Am Meteorologischen Institut der FU in Dahlem steht die älteste Messstation der Stadt. Einen Rekord für die Hauptstadt sieht Dümmel aber nicht. "Wir hatten schon Sommertage mit 39 Grad."

( dpa )