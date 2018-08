Brände Mehrere Autos am Ku'damm in Brand

Berlin. Auf dem Berliner Kurfürstendamm sind mehrere geparkte Autos in Brand geraten. Insgesamt fünf Fahrzeuge seien beschädigt worden, davon vier unmittelbar durch die Flammen, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwoch. Bei der Polizei war von sechs brennenden Fahrzeugen die Rede. Feuerwehrleute brachten die Situation auf der beliebten Einkaufsmeile im Berliner Westen unter Kontrolle. Menschen seien nicht in Gefahr gewesen, betonte der Feuerwehrsprecher. Zum Ausmaß der Schäden konnte er zunächst keine Angaben machen.

Zunächst habe eines der Autos aus noch ungeklärter Ursache Feuer gefangen, sagte er. Der Brand griff demnach auf weitere Autos über, die ebenfalls auf dem Mittelstreifen abgestellt waren. Auslaufendes Benzin sorgte für eine Ausbreitung auf die andere Straßenseite.

Der Ku'damm wurde auch für die Ermittlungen zur Brandursache gesperrt. Mehrere Buslinien wurden zwischen den Haltestellen U-Bahnhof Adenauerplatz und Olivaer Platz umgeleitet.

( dpa )