Berlins Gaga-Radweg: Bezirk trifft Zuständige diese Woche

Berlin. Nach Verwunderung und Spott über einen Zickzack-Radweg im Berliner Stadtteil Zehlendorf soll es noch in dieser Woche einen Ortstermin mit der zuständigen Firma geben. "Wir werden uns treffen und besprechen, wie wir das übermalen", kündigte die zuständige Bezirksstadträtin Maren Schellenberg am Donnerstag an. Im Grunde sei ein Radweg auf dem schmalen Bürgersteig in der Leo-Baeck-Straße nicht sinnvoll. Der Wunsch danach sei von einer nahe gelegenen Grundschule ausgegangen. Auf der Straße dürfe kein Radweg markiert werden, weil es eine 30er Zone sei.

Sie fände es sinnvoll, Radweglösungen für schmale Straßen und Bürgersteige für die gesamte Stadt zu diskutieren, sagte Schellenberg. "Ich würde mir wünschen, dass wir da flexibler werden." Die gesetzlichen Vorgaben seien manchmal hinderlich. Wenn sie auf der bundesweiten Straßenverkehrsordnung fußten, seien sinnvolle lokale Lösungen besonders schwierig.

Der Radweg hatte wegen seiner Markierungen für Spott gesorgt: Sie sind in Höhe der Bäume jeweils versetzt. Wer den Weg benutzen will, muss im Zickzack fahren.

( dpa )